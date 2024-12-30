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Тренер вратарей сборной России Кафанов: Хайкин нашёл тот клуб, где его ценят

Тренер вратарей сборной России Кафанов: Хайкин нашёл тот клуб, где его ценят
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о положении российского голкипера Никиты Хайкина в норвежском клубе «Будё-Глимт».

«У Никиты всё хорошо. В очередной раз стал чемпионом Норвегии. Получает удовольствие от футбола. Команда успешно играет в еврокубках и с каждым годом становится всё сильнее. Думаю, что Никита долго искал, прошёл много трудностей в футбольной карьере и наконец нашёл тот клуб, где его ценят тренеры, футболисты и любят болельщики. Уже только ради этого стоило так много работать, не опускать руки и доказать всем и прежде всего самому себе, что он чего-то стоит в этой футбольной жизни», — сказал Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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