«Мало ли кто тебе в уши ссыт». Самедов и Смолов — о Силкине как тренере «Динамо»

Бывшие футболисты московского «Динамо» Фёдор Смолов и Александр Самедов обсудили период игры бело-голубых под руководством тренера Сергея Силкина. Диалог произошёл в рамках подкаста на YouTube-канале Смолова.

Смолов: Все вспоминают то «Динамо» как одно из ярких с точки зрения содержания именно, как команда играла, вот такой красивый футбол комбинационный. Надо сказать, что и состав был сильный, но при этом как-то всё очень бесславно и быстро закончилось. На твой взгляд, что стало проблемой? Та же, что и в «Спартаке» потом?

Самедов: Ну, я понимаю сейчас, к чему ты ведёшь. Смотри, в том числе. Проблема, на самом деле, заключалась в главном тренере. Понятно, что кто-то сейчас посмотрит и скажет, вот Самедов опять на тренера. Но всё просто, Силкин пришёл на…

Смолов: Готовое?

Самедов: Не на готовое. Что не отнять у Божовича, кто-то, блин, согласится со мной, кто-то нет, но он умел хорошо готовить команду физически. То есть Силкин пришёл в эту команду, дал свободу определённым людям, ты знаешь кому, а эти люди очень сильные футболисты были, развязал руки, не мешал, то есть IQ той команды позволял играть в атакующий, агрессивный, интересный футбол. Если ты вспомнишь, что началось зимой, мы прошли сборы, это фундамент, в любом случае всё зависит от тренерского штаба. То, что ты закладываешь команде, так она у тебя будет весной выглядеть. Начался сезон, мы там что-то где-то скрутились, его затрясло. И помнишь, началось вот это шарахание?

Смолов: Слушай, по моим впечатлениям, я сейчас тоже скажу своё мнение, ты правильно упомянул тренера, потому что он пришёл, не мешал, и сам не верил в то, наверное, что он тренер, что вот как-то всё так складывалось легко, и по результату, и по коммуникации. И я думаю, что основное, с чего такая точка невозврата была, что он зимой или во время отпуска, или там по совету его помощника легендарного, из-за которого всё во многом начало ломаться, он стал верить в то, что он тренер и что успех этой команды во многом с ним связан. И вот там, мне кажется, как раз таки вот началось всё. Он уже приехал на сборы, мне кажется, с таким посылом, что давайте, ребят, я тут сейчас буду делать, как бы я тут из вас футболистов делаю.

Самедов: Я никогда не поверю. Знаешь, всё равно в моём понимании хочется верить, что адекватность присутствует. У тебя команда играет. И ты в моменте начинаешь верить, что ты тренер? Вот блин, ну реально, включи голову чуть-чуть, адекватность. Но останься чуть-чуть плотнее на земле. Мало ли тебе кто там в уши ссыт.

Смолов: Для этого должен быть интеллект у тебя свой, у тебя, не знаю, должен быть критический анализ, в том числе по отношению к себе. А если этого нет, то, конечно же, ты начнёшь верить в то, что всё вокруг тебя крутится.