Кузьмичёв: в РПЛ судьи предвзяты? Думаю, это просто низкая квалификация

Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичёв заявил, что не считает российских судей предвзятыми в сторону определённых команд. По его мнению, ошибки арбитров — это следствие их низкой квалификации. Судьи неправильно трактуют эпизоды с точки зрения футбольных правил, отметил эксперт.

«У меня больше мыслей не о том, что судья предвзят, а о том, что у него низкая квалификация. Арбитр ошибается в том или ином эпизоде из-за того, что он не совсем правильно понимает и трактует правила, или просто из-за того, что он не успевает в моменте быть в нужной точке, чтобы всё увидеть. Давно я уже не видел такого, чтобы судья, как говорят, «прибивал». Ошибки есть, но арбитры тоже люди», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».