«Милан» объявил о назначении нового главного тренера команды после увольнения Фонсеки

Футбольный клуб «Милан» объявил о назначении на должность главного тренера команды португальского специалиста Сержиу Консейсау. Ранее этим днём «россонери» сообщили об увольнении Паулу Фонсеки. Контракт с Косейсау рассчитан до июня 2026 года.

«Милан» тепло приветствует Сержио и его сотрудников и желает ему успехов в работе», — сказано в сообщении пресс-службы «Милана», которое было опубликовано на официальном сайте итальянского клуба.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Кальяри».