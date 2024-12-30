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«Милан» объявил о назначении нового главного тренера команды после увольнения Фонсеки

«Милан» объявил о назначении нового главного тренера команды после увольнения Фонсеки
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Футбольный клуб «Милан» объявил о назначении на должность главного тренера команды португальского специалиста Сержиу Консейсау. Ранее этим днём «россонери» сообщили об увольнении Паулу Фонсеки. Контракт с Косейсау рассчитан до июня 2026 года.

«Милан» тепло приветствует Сержио и его сотрудников и желает ему успехов в работе», — сказано в сообщении пресс-службы «Милана», которое было опубликовано на официальном сайте итальянского клуба.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков после 17 матчей. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» встретится с «Кальяри».

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