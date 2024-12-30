Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал самый запоминающийся момент в 2024 году

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов назвал самый запоминающийся в российском футболе момент в 2024 году.

— Самый запоминающийся спортивный момент в 2024 году?

— Переход Матвея Сафонова в «ПСЖ», — сказал Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне французской Лиги 1 25-летний Матвей Сафонов провёл пять матчей. Также на счету российского голкипера две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Франции. В последней встрече национального кубка Сафонов отразил два пенальти и помог своей команде выйти в 1/16 финала. «ПСЖ» обыграл «Ланс» со счётом 1:1, 4:3 пен. При этом ранее Матвей допустил ошибку в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).