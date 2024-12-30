Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал самый запоминающийся момент в 2024 году

Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал самый запоминающийся момент в 2024 году
Комментарии

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов назвал самый запоминающийся в российском футболе момент в 2024 году.

— Самый запоминающийся спортивный момент в 2024 году?
— Переход Матвея Сафонова в «ПСЖ», — сказал Кафанов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне французской Лиги 1 25-летний Матвей Сафонов провёл пять матчей. Также на счету российского голкипера две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Франции. В последней встрече национального кубка Сафонов отразил два пенальти и помог своей команде выйти в 1/16 финала. «ПСЖ» обыграл «Ланс» со счётом 1:1, 4:3 пен. При этом ранее Матвей допустил ошибку в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Материалы по теме
«Тренеру вратарей «ПСЖ» приходится останавливать Сафонова». Итоги года с Кафановым
Эксклюзив
«Тренеру вратарей «ПСЖ» приходится останавливать Сафонова». Итоги года с Кафановым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android