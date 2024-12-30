Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Победа над «Краснодаром». Игрок «Спартака» Денисов — о лучшем событии 2024 года

«Победа над «Краснодаром». Игрок «Спартака» Денисов — о лучшем событии 2024 года
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов назвал победу над «Краснодаром» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона самым запоминающимся событием уходящего года.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Самым запоминающимся событием 2024 года могу назвать матч «Спартака» с «Краснодаром». В той игре мы победили, 3:0. Невероятные эмоции!» — приводит слова Денисова «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Материалы по теме
«Спартак» станет чемпионом в ближайшие три года». Где сейчас звезда 1990-х Пятницкий
Эксклюзив
«Спартак» станет чемпионом в ближайшие три года». Где сейчас звезда 1990-х Пятницкий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android