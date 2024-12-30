«Победа над «Краснодаром». Игрок «Спартака» Денисов — о лучшем событии 2024 года

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов назвал победу над «Краснодаром» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона самым запоминающимся событием уходящего года.

«Самым запоминающимся событием 2024 года могу назвать матч «Спартака» с «Краснодаром». В той игре мы победили, 3:0. Невероятные эмоции!» — приводит слова Денисова «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».