Джейми Каррагер: сборная Англии вот-вот вступит в эпоху Джуда Беллингема и Коула Палмера

Бывший футболист сборной Англии Джейми Каррагер рассказал, вокруг каких игроков будет строиться игра сборной под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля.

«Сборная Англии вот-вот вступит в эпоху Джуда Беллингема и Коула Палмера. Палмер обогнал Фила Фодена в рейтинге игроков сборной Англии. Он должен быть в стартовом составе, и отборочные матчи чемпионата мира — прекрасная возможность для Тухеля создать команду вокруг этих двух потрясающих молодых игроков.

Оглядываясь на эпоху Гарета Саутгейта, можно сказать, что сборная Англии была похожа на «команду Гарри Кейна». Последний чемпионат Европы в конечном счёте разочаровал, потому что там были талантливые игроки, но они так и не сыгрались. Если Тухель придумает правильную формулу — а он не мог и мечтать о более благоприятной жеребьёвке отборочного турнира, чтобы всё сделать правильно перед чемпионатом мира, — Англия отправится в США в качестве одного из фаворитов», — приводит слова Каррагера The Telegraph.