«Была жёсткая депрессуха». Самедов — о самом тяжёлом моменте в карьере

Бывший полузащитник «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и «Москвы» Александр Самедов рассказал о самом тяжёлом этапе в своей карьере.

— У тебя были в карьере судьбоносные моменты?

— Был тяжёлый момент на чемпионате мира в Бразилии. Безумно тяжёлый, тогда я ощущал на себя тыканье. Мы играли с Алжиром, вели 1:0, у меня был сумасшедший момент, как тогда было возможно попасть в руку этому вратарю, и я не забиваю… Через пять минут нам забивают и вылетаем.

У меня была жёсткая депрессуха. Потом провалился и в РПЛ, потому что не мог себя готовить, руки упали. Думал, что из-за меня команда не вышла? Конечно.

— Как ты с этим справился?

— Время, отец, семья. Только это. Я поехал отдохнуть, мне не хотелось выходить на люди. Увидев русских, мне хотелось море обойти, под водой проплыть (улыбается). Не хотелось попадаться. Это было неприятно, — сказал Самедов в подкасте Smol Talk на YouTube-канале Фёдора Смолова.