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«Как арматурой по голове». Футболистка «Зенита» — о своей жёсткой травме колена

«Как арматурой по голове». Футболистка «Зенита» — о своей жёсткой травме колена
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Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала о своём состоянии после травмы и о сроках восстановления.

– У тебя первая травма, ты пропустила последние матчи сезона. Как твоё состояние?
– Да, получила травму в товарищеской встрече сборной России с Гаити. Соперница влетела в колено, я доиграла матч до конца, потом оказалось, что там в кости трещина. В моменте расходилась, подумала, что ушиб. После встречи сходила на море, купила «Нутеллы» – она в Турции дешёвая, под вечер стало тяжелее ходить, а к утру ногу раздуло. Уже в Питере сделала МРТ, пришло заключение – сезон для меня закончен. У «Зенита» оставались решающие матчи сезона в борьбе за чемпионство, было очень больно на душе. Ну, я плакала, плакала, плакала и потом ещё много плакала.

– Ты себя винишь в этой травме? Почему?
– Осознаю, что не виновата, но всё равно думаю, что могла сделать иначе, чтобы было не так. Я хорошо размялась, была готова к игре. Думаю, это вина соперницы, которая в меня влетела: я пошла читать момент, вижу, что она забегает и, скорее всего, не будет простреливать, а уберёт под себя, чтобы самой пробить. Я решила сыграть на опережение, она с такой же силой, с какой собиралась бить по мячу, ударила мне в колено. Я за четыре года в «Зените» пропустила только один матч, по-моему. Для меня эта травма – как будто арматурой по голове. Смотреть игру с трибуны или из дома – это жёстко. И страшно за своих, и обидно, что я не на поле.

– Как долго у тебя займёт восстановление?
– Пару месяцев. Практически весь мой отпуск пройдёт в нашем реабилитационном центре, — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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