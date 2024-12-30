Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Зенита»: спорт — дело неблагодарное, после 35 у тебя пенсия, никому не нужен

Футболистка «Зенита»: спорт — дело неблагодарное, после 35 у тебя пенсия, никому не нужен
Аудио-версия:
Комментарии

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала, какие чувства испытывают спортсмены во время травм, а также о психологической поддержке спортсменов при сильных травмах.

– Что чувствует спортсмен в моменты травм?
– Это ужас. Если кто-то сейчас начнёт иронизировать, мол, за что вы получаете свои деньги, я просто развернусь и больше никогда не заговорю с этим человеком. Спорт – это в принципе дело неблагодарное. Уже после 35 у тебя пенсия, и ты становишься никому не нужен. А когда у тебя травма, ты перестаёшь быть винтиком слаженной системы. Смотришь где-то со стороны, как всё работает и без тебя, все играют и живут дальше. Первые 10 дней было очень плохо. Когда мозг более-менее адаптировался к тому, как ходить на костылях, куда что дома положить, чтобы было удобнее, стало лучше. Потом вдруг пошёл дождь, и я снова бедный-несчастный малыш, лежу здесь и не могу нормально ходить, а весь мир – тлен. Чувствительное состояние, можешь слишком эмоционально среагировать.

– Есть какая-то психологическая поддержка спортсменов на травме?
– Меня хорошо поддержали в «Зените», я очень благодарна. Тренеру Ольге Сергеевне Порядиной, игрокам и в целом всему клубу. Но в жизни у тебя есть ты, твои костыли, твоя кровать, куда ты не можешь самостоятельно принести стакан воды, потому что руки заняты. В общем, ты и твоя травма, вы наедине. Девчонки, которые восстанавливаются после тяжёлых повреждений, – это люди космической мотивации, — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Материалы по теме
«Женский футбол не менее зрелищный, чем мужской». Итоги года от футболистки «Зенита»
Эксклюзив
«Женский футбол не менее зрелищный, чем мужской». Итоги года от футболистки «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android