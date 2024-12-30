Футболистка «Зенита» — о последствиях травмы в быту: невозможно взять большой пакет мусора

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина рассказала о последствиях травмы в быту и дала совет оказавшимся в подобной ситуации.

– Как ты справлялась в быту?

– Позвала родителей, хотя они бы и без этого прилетели на первом же самолёте. Папа помогал спуститься и сесть в машину, мама готовила всякое полезное, потому что сейчас особенно надо следить за весом. Они сильно облегчили мне жизнь. У них сезонная работа – с весны по осень, они занимаются экскурсиями в Сочи.

– А есть вообще какая-то методичка, как переживать травму? Может, от РФС или ФИФА.

– Не знаю, я такой не видела, но, мне кажется, даже если была бы, не помогла. Кто-то говорит, что всё к лучшему, что в тех матчах, которые я пропустила, могло случиться что-то более серьёзное и эта травма в сборной уберегла. Но нет, так не должно было быть. Я хотела играть в футбол, хотела красиво закончить сезон вместе со своей командой.

– Какой совет можешь дать оказавшимся в похожей ситуации, чтобы пережить это всё?

– Следить за едой и держать себя в форме, не срываться, иначе потом будет сильно тяжелее вернуться. Я благодарна своему организму, что меня не потянуло ни на сладкое, ни на какую-то другую вредную еду. Ты всё равно остаёшься в профессии, как бы ни было тяжело морально, ты спортсмен и тебе надо возвращаться. А так – плачьте, сколько потребуется, не надо отрицать, что больно. Ещё, как говорится, в травмах сразу становится понятно, кто есть кто – так любит говорить моя мама. Я раньше этого не замечала или, может, не хотела видеть. Только один человек из близких сказал: «Ник, давай приеду помогу, мусор выброшу». А и правда же, невозможно взять большой мусорный пакет, когда ты на костылях, — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.