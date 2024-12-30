Григорян: в 2025 году желаю российскому футболу взять пример с «Динамо» Мх

Известный российский специалист Александр Григорян рассказал, что пожелает российскому футболу в наступающем 2025 году.

«В российском футболе всё идёт эволюционном путём, без всякой революции. Развивается ли наш футбол? Развивается. Медленно? Да. Сейчас у людей, которые работают в Премьер-Лиге, принято критиковать развитие футбола в целом. Здорово получать сумасшедшие деньги в такой конкурентной среде и жужжать о том, что в России футбол не развивается. Я бы предпочёл говорить этим людям, что РПЛ — всего лишь айсберг. Надо говорить, что настоящий российский футбол — это в том числе и Первая лига, Вторая лига, где, кстати, была очень удачная реформа разделения на «Золото» и «Серебро». Это и детско-юношеский футбол, который надо не критиковать, будучи главными тренерами клубов РПЛ, а самому принять максимальное участие в развитии в своих же клубах. Когда тренеры критикуют, мне хочется сказать: «А у тебя в клубе какая ситуация с молодёжной и юношеской командами? Ты сам можешь у себя это наладить?»

Мы не можем сравниться по условиям с другими странами, где на единицу площади есть прекрасные поля. В Москве нет условий — сумасшедший дефицит манежей и полей. Качественный манеж стоит столько же, сколько годовой бюджет трёх средних иностранцев в РПЛ. Сколько таких денег выбрасывается, а условий по-прежнему нет. Мальчишки ютятся на полуполях. Критиковать легко, но предпринять серьёзные меры — сложно.

Хотел бы пожелать в 2025 году российскому футболу взять пример у Махачкалы — создание команды-воина. На «Динамо» приятно смотреть, добиваются максимальных результатов минимальными средствами. Ребята ещё два с половиной-три года назад играли во Второй лиге, а сейчас в РПЛ. Никто не хочет идти по этому пути, потому что он сложный, требует огромных усилий. А руководителям новой формации это неинтересно, потому что их интересуют большие деньги и их лёгкий способ заработка. Пожелаю всем нам отличать упаковку от содержания», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.