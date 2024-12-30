Александр Самедов: не вижу плюсов в нынешнем чемпионате России

Бывший полузащитник «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и «Москвы» Александр Самедов поделился мнением о текущем уровне Российской Премьер-Лиги.
— Какие плюсы в нынешнем чемпионате России?
— Я не вижу плюсов.
— Может, стало больше молодых россиян?
— Нет, а где их стало больше? Количественно? Если статистически вспомнить топовые сезоны РПЛ с топовыми легионерами при системе «6+5», их было не меньше точно. Причём они были в конкуренции, каждый день тренировались в конкуренции. Выходили и конкурировали с ними, играли. Я, честно, плюсов [в нынешнем чемпионате РПЛ] не вижу.
Уровень объективно упал. Я не хочу говорить, что в наше время то, это. Просто он [уровень] объективно упал, — сказал Самедов в подкасте Smol Talk на YouTube-канале Фёдора Смолова.