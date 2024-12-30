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Руководство «Алании» объявило о сокращении бюджета и смене курса

Руководство «Алании» объявило о сокращении бюджета и смене курса
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Вице-президент футбольного клуба «Алания» Данила Гуриев объявил о сокращении бюджета команды, а также о взятии курса на омоложение состава.

«На протяжении последних пяти лет наша команда демонстрировала хорошие результаты и стремилась к высокому уровню благодаря совместным усилиям всех, кто вовлечён в развитие клуба. Что-то получалось, а что-то нет. Но одно можно сказать точно — мы гордимся тем, что об «Алании» снова заговорила вся страна и клуб по праву занимает достойное место в российском футболе.

Однако текущая экономическая ситуация и ряд внешних факторов поставили перед нами серьёзные вызовы. В связи с этим руководство клуба вынуждено принять сложное, но необходимое решение о сокращении бюджета. Одновременно мы берём курс на омоложение нашего состава, что позволит дать шанс молодым и перспективным футболистам раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в будущее команды.

«Алания» всегда была и остаётся символом и гордостью Осетии. Мы уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости клуба. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить наш клуб и его традиции, обеспечить достойные условия для работы и подготовки команды, а также продолжить радовать наших болельщиков», — приводит слова Гуриева официальный сайт клуба.

Владикавказская «Алания» набрала 18 очков в 21 матче и занимает 17-е место в Первой лиге.

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