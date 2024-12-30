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Представитель Куликова заявил, что у футболиста есть желание вернуться в Россию

Представитель Куликова заявил, что у футболиста есть желание вернуться в Россию
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Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичёв заявил, что полузащитник минского «Динамо» Даниил Куликов выражает желание уже сейчас вернуться в Россию.

«Да, он был в Минске, провёл несколько игр, стал чемпионом Беларуси. Сейчас у Дани есть желание вернуться в Россию. Попробуем провести консультации с клубами. С учётом того, что он провёл очень хороший отрезок, возможно, снова появится интерес от других команд РПЛ», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Куликов — воспитанник «Локомотива». В минское «Динамо» он перешёл из «Родины» в августе 2024 года. В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл 17 матчей во всех турнирах, отметился голом и двумя результативными передачами.

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