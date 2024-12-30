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Ребров: «Спартаку» можно пожелать титулов, единства и всегда полного стадиона

Ребров: «Спартаку» можно пожелать титулов, единства и всегда полного стадиона
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Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал, что бы он пожелал своему бывшему клубу в наступающем 2025 году, а также подвёл свои личные итоги за 2024 год.

«Спартаку» в любое время можно пожелать только одного – титулов, единства и всегда полного стадиона. Лично для меня год получился хорошим, насыщенным. Практически отучился на лицензию А-УЕФА. Пробежал много километров, но это только мои личные достижения. Когда нет успехов у «Спартака», у меня их тоже нет», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Артём Ребров выступал за московский «Спартак» с 2011 по 2021 год. За это время вратарь провёл на поле 113 матчей.

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