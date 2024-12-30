Самедов: Батраков может вырасти до игрока с прицелом на Европу

Бывший полузащитник «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и «Москвы» Александр Самедов поделился мнением о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

— Ты застал Батракова в системе «Локомотива» по детям?

— Да. Он был одарённым мальчиком, были вопросы лишь по физике — вырастет или нет. Как показало время, вырос. Физически окреп. Талант был, видение поля, исполнение. Вопрос был лишь по физике.

— Он потенциально может вырасти до игрока с прицелом на Европу?

— Думаю, да. Просто ярко-ярко первый сезон, концовка — ни одного результативного действия. Давайте подождём. Все будут за, если продолжится так ярко. Есть такие периоды, когда залетает всё. У него именно такой период, розово-букетный, когда всё получается. Никто не проходит без падений. Посмотрим, как он справится, — сказал Самедов в подкасте Smol Talk на YouTube-канале Фёдора Смолова.