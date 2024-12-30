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Кузьмичёв заявил, что хочет извиниться перед Малышевым за поведение Шпинёва

Кузьмичёв заявил, что хочет извиниться перед Малышевым за поведение Шпинёва
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Известный российский футбольный агент Владимир Кузьмичёв заявил, что хочет встретиться с генеральным директором московского «Спартака» Олегом Малышевым для того, чтобы извиниться за высказывания своего коллеги Вадима Шпинëва, клиентом которого является бывший защитник красно-белых Георгий Джикия.

— Нет ощущения, что на историю со «Спартаком» и с любыми другими топ-клубами, от которых не было предложений, повлияла ситуация с Вадимом Шпинёвым и его заявлениями про «Спартак»? Может быть, другие команды побоялись связываться с агентом?
— Понятно, что эта ситуация точно не добавила позитивных моментов в новых переговорах. Но что случилось, то случилось. Вадим не совсем корректно высказался по ситуации. Но уже имеем, что имеем. Единственное, я хотел бы встретиться с Олегом Малышевым и извиниться. Всё-таки недопустимо, чтобы профессиональный субъект футбола через прессу делал такие высказывания.

Но здесь надо понимать, что нервная система Вадима в тот момент была в напряжённом состоянии. Плюс ни для кого не секрет, что Вадим тогда заболел, поэтому всё так сложилось. Так что исходим из того, что история точно не добавила вистов, чтобы Георгию остаться в «Спартаке». Тем не менее при встрече с Олегом ещё раз извинюсь за этот кейс. Будем надеяться, что по другим ребятам в дальнейшем никаких вопросов не возникнет. Будем подходить профессионально к каждому вопросу, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

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