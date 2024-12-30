Каррагер назвал двух игроков, которые впечатлили его в нынешнем сезоне АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер назвал имена двух молодых игроков, которые произвели на него наибольшее впечатление в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«В этом сезоне меня впечатлили два молодых игрока: Милош Керкез из «Борнмута» и Карлос Балеба из «Брайтона». Керкез выглядит как отличный левый защитник, и многие топ-клубы ищут такого игрока. Балеба — ещё один козырь в рукаве скаутского отдела «Брайтона», поскольку они заменили Мойсеса Кайседо опорным полузащитником, который привлечёт внимание команд, претендующих на титул», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

В нынешнем сезоне Керкез принял участие в 20 матчах за «Борнмут» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Балеба принял участие в 17 матчах в текущем сезоне за «Брайтон» во всех турнирах. Игрок отметился тремя голами и двумя результативными передачами.