Аленичев назвал два матча «Спартака» в 2024 году, которые с удовольствием бы пересмотрел

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какие два матча красно-белых в уходящем 2024 году он бы с удовольствием пересмотрел.

«С удовольствием ещё бы раз посмотрел матч «Спартак» — «Локомотив». «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 5:2. Это был очень интересный, зрелищный и интенсивный матч с обилием забитых мячей. Это то, что понравилось зрителям и мне. С удовольствием бы пересмотрел его ещё раз! Как и пересмотрел бы ещё раз недавний выездной матч «Спартака» с «Краснодаром». На мой взгляд, это два очень ярких матча для «Спартака», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.