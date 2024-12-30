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Линекер прокомментировал возможный переход Трента из «Ливерпуля» в «Реал»

Линекер прокомментировал возможный переход Трента из «Ливерпуля» в «Реал»
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о возможном переходе защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал».

«Трент очень близок с Джудом Беллингемом и прекрасно вписался бы в команду. Там не будут критиковать его игру в защите, как это постоянно происходит у нас. Он будет большой потерей для «Ливерпуля», но у них есть Конор Брэдли, который очень хорошо себя показывает в последнее время.

Какой бы сильной, мощной и богатой ни была английская Премьер-лига, величайшие футболисты всё равно уезжают в «Барселону» и «Реал». Тренту там понравится. Его будут боготворить и ценить его пасы. Он находится в расцвете своей карьеры. Я бы не стал его осуждать», — приводит слова Линекера Daily Mail.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» намерен провести переговоры с английским защитником уже зимой, чтобы игрок перешёл в испанский гранд летом в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Трент принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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