«Ипсвич Таун» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:45

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ипсвич Таун» и лондонский «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс (Лестер, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ипсвич Таун» набрал 12 очков в 18 матчах и расположился на 19-й строчке английской Премьер-лиги. Лондонский «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.