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«Бетис» ведёт переговоры с «МЮ» об аренде Антони — Marca

«Бетис» ведёт переговоры с «МЮ» об аренде Антони — Marca
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«Бетис» ведёт предварительные переговоры с «Манчестер Юнайтед» об аренде 24-летнего крайнего нападающего команды Антони. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в испанском клубе сделку считают сложной из-за зарплаты футболиста, но при этом уверены, что игрок идеально подходит под стиль игры команды. Поэтому «Бетис» будет пытаться оформить сделку так, чтобы все условия были выгодными для обеих сторон.

В нынешнем сезоне Антони принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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