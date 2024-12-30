«Монако» отказался от трансфера Манфреда Угальде из-за его высокой стоимости — Footmercato

Футбольный клуб «Монако» отказался от трансфера нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде из-за его высокой суммы отступных. Об этом сообщил Footmercato.

По информации СМИ, «Монако» в предстоящее зимнее трансферное окно рассчитывает взять нападающего в полугодичную аренду. «Спартак» готов рассмотреть трансфер Манфреда Угальде только в том случае, если монегаски выплатят красно-белым сумму отступных в размере € 30 млн, которые прописаны в контракте нападающего.

В нынешнем сезоне коста-риканский футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.