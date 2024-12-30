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Дмитрий Поляцкин стал генменеджером «Химок»

Дмитрий Поляцкин стал генменеджером «Химок»
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Спортивный менеджер Дмитрий Поляцкин назначен генменеджером футбольного клуба «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Поляцкин назначен. Команде пообещали, что с клубом всё будет хорошо, несмотря на ситуацию с Туфаном Садыговым, который находится на домашнем аресте. Окончательно ситуация прояснится к концу января», — добавил источник «Чемпионата».

Смены в руководстве «Химок» должны были произойти ещё зимой, однако из-за ареста инвестора клуба Туфана Садыгова этот процесс был отложен на время.

Ранее Головинский районный суд города Москвы принял решение избрать Туфану Садыгову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 18 дней.

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