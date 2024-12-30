Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» обсуждает трансфер Осипенко. Клуб готов предложить до € 5 млн

«Краснодар» обсуждает трансфер Осипенко. Клуб готов предложить до € 5 млн
Комментарии

Футбольный клуб «Краснодар» обсуждает трансфер защитника Максима Осипенко с «Ростовом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Краснодарский клуб готов предложить за защитника до € 5 млн. Стороны продолжают диалог», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Максим Осипенко провёл за футбольный клуб «Ростов» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Также защитник провёл два матча за сборную России, в которых сумел записать на свой счёт три гола.

Максим Осипенко перешёл в «Ростов» зимой 2020 года из «Тамбова». Сумма трансфера составила € 250 тыс. по версии Transfermarkt.

Материалы по теме
Комличенко оценил шансы капитана «Ростова» Осипенко заиграть в Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android