Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе признали лучшим игроком «Реала» в декабре

Мбаппе признали лучшим игроком «Реала» в декабре
Комментарии

В мадридском «Реале» выбрали лучшего футболиста декабря. Им стал нападающий команды Килиан Мбаппе.

Француз опередил в голосовании болельщиков полузащитников Джуда Беллингема и Федерико Вальверде, защитника Антонио Рюдигера и нападающего Родриго Гоэса.

В декабре Мбаппе провёл шесть матчей за «Реал», в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Всего в текущем сезоне чемпионата Испании футболист провёл 16 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету шесть игр, два гола и одна результативная передача в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в € 180 млн.

Материалы по теме
Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android