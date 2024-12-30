Мбаппе признали лучшим игроком «Реала» в декабре

В мадридском «Реале» выбрали лучшего футболиста декабря. Им стал нападающий команды Килиан Мбаппе.

Француз опередил в голосовании болельщиков полузащитников Джуда Беллингема и Федерико Вальверде, защитника Антонио Рюдигера и нападающего Родриго Гоэса.

В декабре Мбаппе провёл шесть матчей за «Реал», в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Всего в текущем сезоне чемпионата Испании футболист провёл 16 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету шесть игр, два гола и одна результативная передача в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в € 180 млн.