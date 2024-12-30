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Спартак Гогниев заявил, что останется главным тренером «Алании»

Спартак Гогниев заявил, что останется главным тренером «Алании»
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Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев объявил, что он останется на своём посту, несмотря на изменение бюджета клуба.

«Да, я остаюсь. Для меня это не просто работа, это дело всей моей жизни. Мы вместе переживали успехи и трудности, и сейчас важно объединиться, чтобы сохранить «Аланию».

В текущей ситуации я полностью поддерживаю решение руководства взять курс на формирование команды из молодых игроков. В Осетии всегда были сильные футболисты, и я уверен, что у нас получится создать новую, боеспособную команду, которая будет гордостью республики. Сейчас время не для жалоб, а для работы. Главное — вера в себя и поддержка наших болельщиков, которые всегда были с нами», — приводит слова Гогниева официальный сайт клуба.

Ранее вице-президент клуба Данила Гуриев заявил, что в «Алании» будет сокращён бюджет и изменён курс в сторону омоложения состава.

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