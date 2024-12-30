Анзор Кавазашвили: среди всех тренеров РПЛ Галактионов является лучшим

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал свой выбор лучшего тренера Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

«Среди иностранных тренеров РПЛ лучший в 2024 году — Деян Станкович. Михаил Галактионов самый молодой специалист, подающий надежду, с большим размахом работает в «Локомотиве». Среди всех тренеров чемпионата России Галактионов является лучшим», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Московский «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 35 очков в 18 матчах и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Железнодорожники одержали 11 побед, два раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.