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Анзор Кавазашвили: среди всех тренеров РПЛ Галактионов является лучшим

Анзор Кавазашвили: среди всех тренеров РПЛ Галактионов является лучшим
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал свой выбор лучшего тренера Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

«Среди иностранных тренеров РПЛ лучший в 2024 году — Деян Станкович. Михаил Галактионов самый молодой специалист, подающий надежду, с большим размахом работает в «Локомотиве». Среди всех тренеров чемпионата России Галактионов является лучшим», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Московский «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 35 очков в 18 матчах и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Железнодорожники одержали 11 побед, два раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

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