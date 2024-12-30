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Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора — Mundo Deportivo

Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора — Mundo Deportivo
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Суд первой инстанции отклонил апелляцию «Барселоны» по регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, это была последняя попытка каталонского клуба обратиться к суду. Теперь «Барселона» сможет заявить Ольмо и Виктора, только если будет одобрена сделка по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Напомним, «Барселоне» запретили регистрировать игроков. В контракте Ольмо прописан пункт, в соответствии с которым игрок становится свободным агентом, если клубу не удастся зарегистрировать его на вторую часть сезона.

Дани Ольмо перешёл в «Барселону» из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года, как и Пау Виктора, который пришёл в клуб из «Жироны».

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