Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора — Mundo Deportivo

Суд первой инстанции отклонил апелляцию «Барселоны» по регистрации полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, это была последняя попытка каталонского клуба обратиться к суду. Теперь «Барселона» сможет заявить Ольмо и Виктора, только если будет одобрена сделка по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Напомним, «Барселоне» запретили регистрировать игроков. В контракте Ольмо прописан пункт, в соответствии с которым игрок становится свободным агентом, если клубу не удастся зарегистрировать его на вторую часть сезона.

Дани Ольмо перешёл в «Барселону» из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года, как и Пау Виктора, который пришёл в клуб из «Жироны».