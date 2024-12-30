Р. Луческу получил дисквалификацию на четыре месяца за попытку подраться с фанатами АЕКа

Главного тренера ПАОКа Рэзвана Луческу дисквалифицировали на четыре месяца за попытку подраться с фанатами соперников. Об этом сообщает греческий клуб на официальном сайте.

«Дисциплинарный комитет, став образцом персональных нападок, пытается уничтожить ПАОК, отстраняя главного тренера от участия в матчах почти до конца сезона.

Решение судей является результатом политики, которая хочет обвинить «надоедливого» Луческу во всех страданиях греческого футбола. Тот факт, что в наказании указано имя физиотерапевта Афанасиоса Капуласа, который находился в раздевалке во время инцидента, доказывает, что судьи даже не рассматривали видео, а только жалобу АЕКа, которая полна выдумок», – говорится в заявлении клуба.

Сообщается, что 18 декабря после матча АЕКа с ПАОКом в 1/4 финала Кубка Греции (1:0) Луческу и члены его штаба выбежали из клубного автобуса после провокаций со стороны фанатов АЕКа и попытались вступить с ними в драку, в дело пришлось вмешаться полиции. Помимо дисквалификации Луческу, и его помощники Пантелис Константинидис, Георгиос Цанакис, Георгиос Теодоридис и Афанасиос Капулас были оштрафованы на € 15 тыс., ПАОК должен выплатить ещё € 30 тыс.

Напомним, за ПАОК выступают российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев.