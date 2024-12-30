Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Р. Луческу получил дисквалификацию на четыре месяца за попытку подраться с фанатами АЕКа

Р. Луческу получил дисквалификацию на четыре месяца за попытку подраться с фанатами АЕКа
Аудио-версия:
Комментарии

Главного тренера ПАОКа Рэзвана Луческу дисквалифицировали на четыре месяца за попытку подраться с фанатами соперников. Об этом сообщает греческий клуб на официальном сайте.

«Дисциплинарный комитет, став образцом персональных нападок, пытается уничтожить ПАОК, отстраняя главного тренера от участия в матчах почти до конца сезона.

Решение судей является результатом политики, которая хочет обвинить «надоедливого» Луческу во всех страданиях греческого футбола. Тот факт, что в наказании указано имя физиотерапевта Афанасиоса Капуласа, который находился в раздевалке во время инцидента, доказывает, что судьи даже не рассматривали видео, а только жалобу АЕКа, которая полна выдумок», – говорится в заявлении клуба.

Сообщается, что 18 декабря после матча АЕКа с ПАОКом в 1/4 финала Кубка Греции (1:0) Луческу и члены его штаба выбежали из клубного автобуса после провокаций со стороны фанатов АЕКа и попытались вступить с ними в драку, в дело пришлось вмешаться полиции. Помимо дисквалификации Луческу, и его помощники Пантелис Константинидис, Георгиос Цанакис, Георгиос Теодоридис и Афанасиос Капулас были оштрафованы на € 15 тыс., ПАОК должен выплатить ещё € 30 тыс.

Напомним, за ПАОК выступают российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев.

Материалы по теме
Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Атромитос» и подняться на второе место Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android