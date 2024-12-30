«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Дало, Магуайр, Каземиро, Эриксен, Диалло, Хойлунд, Зиркзее.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Шер, Бëрн, Холл, Триппьер, Гимрайнс, Тонали, Жоэлинтон, Мëрфи, Исак, Гордон.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 18 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за аналогичное количество встреч.