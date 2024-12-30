Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Дало, Магуайр, Каземиро, Эриксен, Диалло, Хойлунд, Зиркзее.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Шер, Бëрн, Холл, Триппьер, Гимрайнс, Тонали, Жоэлинтон, Мëрфи, Исак, Гордон.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 18 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за аналогичное количество встреч.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз Вредного букмекера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android