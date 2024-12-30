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Маркус Рашфорд впервые за четыре матча попал в заявку «Манчестер Юнайтед»

Маркус Рашфорд впервые за четыре матча попал в заявку «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд впервые за четыре матча попал в заявку клуба на встречу с «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 4'     0:2 Жоэлинтон – 19'    

Последний раз Маркус Рашфорд попадал в заявку на матч с «Ноттингем Форест» в 15-м туре чемпионата (2:3). Тогда нападающий оказался на скамейке запасных и вышел на поле на 59-й минуте, заменив своего одноклубника Алехандро Гарначо. После этого англичанин пропустил матчи с «Манчестер Сити» (2:1), «Борнмутом» (0:3) и «Вулверхэмптоном» (0:2).

В текущем сезоне Маркус Рашфорд провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

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