Маркус Рашфорд впервые за четыре матча попал в заявку «Манчестер Юнайтед»

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд впервые за четыре матча попал в заявку клуба на встречу с «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

Последний раз Маркус Рашфорд попадал в заявку на матч с «Ноттингем Форест» в 15-м туре чемпионата (2:3). Тогда нападающий оказался на скамейке запасных и вышел на поле на 59-й минуте, заменив своего одноклубника Алехандро Гарначо. После этого англичанин пропустил матчи с «Манчестер Сити» (2:1), «Борнмутом» (0:3) и «Вулверхэмптоном» (0:2).

В текущем сезоне Маркус Рашфорд провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.