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Бывший футболист и капитан «Униона» Баумгарт стал новым главным тренером клуба

Бывший футболист и капитан «Униона» Баумгарт стал новым главным тренером клуба
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Новым главным тренером берлинского «Униона» стал бывший футболист и капитан команды Штеффен Баумгарт. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы выбрали его, потому что убеждены, что он подходит нам по всем параметрам. Его подход к руководству командой, развитию игроков и их мотивации был важным аспектом нашего решения. Кроме того, у него есть опыт работы в Бундеслиге, и он знает этот клуб как свои пять пальцев», — приводит слова директора «Униона» Хорста Хелдта официальный сайт клуба.

52-летний специалист сменил на этом посту Бо Свенссона, который был уволен 27 декабря. Баумгарт начнёт работать с командой 2 января. Он играл за «Унион» с 2002 по 2004 год, провёл за клуб 68 матчей, забил 22 мяча, также дважды признавался лучшим футболистом команды по итогам года. В качестве тренера Баумгарт работал в «Падерборне» и «Кёльне». Его последним клубом был «Гамбург».

«Унион» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 17 очков за 15 матчей.

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