Самедов — о матче с Испанией на ЧМ-2018: закрыться в обороне, это был единственный шанс

Бывший полузащитник «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и «Москвы» Александр Самедов прокомментировал победу сборной России в матче 1/8 финала со сборной Испании на домашнем чемпионате мира — 2018.

«Испания — отдельная тема. Про тактический футбол, где у тебя — один шанс. Корреспонденты говорили, что закрылись дома. А я честно отвечаю, что это был единственный шанс, больше не было. Откройся, сыграй в атакующий — 0:3 или 0:4», — сказал Самедов в подкасте Smol Talk на YouTube-канале Фёдора Смолова.

Александр Самедов выступал за сборную России в период с 2011 по 2018 год. За это время полузащитник провёл за национальную команду 53 матча, в которых забил семь мячей.