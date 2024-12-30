«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: Жоэлинтон удвоил преимущество гостей на 19-й минуте

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В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Жоэлинтон удвоил преимущество гостей, опередив Мартинеса и головой направив мяч мимо Онана.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 18 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за аналогичное количество встреч.