«Бенфика» отклонила предложение «Ювентуса» по аренде Антониу Силвы — Джанлука Ди Марцио

«Бенфика» отклонила предложение «Ювентуса» по аренде 21-летнего центрального защитника Антониу Силвы. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, туринский клуб сделал первое предложение по трансферу Силвы в € 5 млн за аренду игрока с правом выкупа за € 30 млн. «Бенфика» ответила отказом. Ожидается, что «Ювентус» сделает новое предложение в январе.

В нынешнем сезоне Силва принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.