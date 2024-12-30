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Карлос Монфорт: от игроков «Барселоны» исходит неуверенность в регистрации

Карлос Монфорт: от игроков «Барселоны» исходит неуверенность в регистрации
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Футбольный журналист Карлос Монфорт прокомментировал ситуацию с регистрацией полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора в каталонской «Барселоне».

«От окружения игроков исходит гигантская неуверенность в регистрации… Футболистам сначала говорят, что это произойдёт сегодня, потом говорят, что всё будет завтра, но они понимают, что это не может продолжаться вечно, завтра последняя возможность. Несмотря на это, они по-прежнему верят в способность правления «Барселоны» сделать это», — заявил Монфорт.

Напомним, «Барселоне» запретили регистрировать игроков. В контракте Ольмо прописан пункт, в соответствии с которым игрок становится свободным агентом, если клубу не удастся зарегистрировать его на вторую часть сезона.

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