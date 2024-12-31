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Илкай Гюндоган высказался о проблемах, с которыми столкнулся «Ман Сити» в нынешнем сезоне

Илкай Гюндоган высказался о проблемах, с которыми столкнулся «Ман Сити» в нынешнем сезоне
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган обратился к болельщикам команды на фоне кризиса, который сейчас испытывает клуб.

«Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку в этом году. Я знаю, что в последнее время у нас были очень сложные времена – такого мы ещё никогда не испытывали в «Ман Сити». Вот почему в последние пару недель так ценна ваша поддержка.

Нам нужно вернуть былую уверенность в себе в предстоящем году. Я также знаю, что могу играть лучше, и сделаю всё возможное вместе с нашим тренером, моими партнёрами по команде и всем клубом, чтобы снова добиваться более положительных результатов.

В этом сезоне нам ещё есть за что бороться. Давайте держаться вместе, чтобы сделать следующий год успешным. Скоро увидимся, берегите себя, будьте здоровы и всего наилучшего в 2025 году вам и вашим близким!» – написал Гюндоган в соцсети X (ранее Twitter).

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом». Игра состоится 4 января, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:00 мск.

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