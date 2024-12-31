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«Челси» уступил «Ипсвич Таун» в 19-м туре АПЛ со счётом 0:2

«Челси» уступил «Ипсвич Таун» в 19-м туре АПЛ со счётом 0:2
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Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ипсвич Таун» и лондонский «Челси». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс (Лестер, Англия). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Делап – 12'     2:0 Хатчинсон – 53'    

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, отличился нападающий «Ипсвич Таун» Лиам Делап. На 53-й минуте Омари Хатчинсон удвоил преимущество своей команды.

«Ипсвич Таун» набрал 15 очков в 19 матчах и расположился на 18-й строчке английской Премьер-лиги. Лондонский «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч.

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