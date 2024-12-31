«Болонья» в меньшинстве проиграла «Вероне» в домашнем матче 18-го тура Серии А

Закончился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Верона». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия). Главным арбитром встречи выступил Джованни Айрольди. Матч завершился со счётом 2:3.
Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий «Болоньи» Бенхамин Домингес с передачи Сантьяго Кастро. На 38-й минуте Амин Сарр сравнял счёт с передачи Каспера Тенгстедта, который в компенсированное к первому тайму время вывел «Верону» вперёд. Голевой передачей отметился Суат Сердар. На 51-й минуте Томмазо Побега получил прямую красную карточку и оставил «Болонью» в меньшинстве. На 58-й минуте Бенхамин Домингес оформил дубль и сравнял счёт. На 88-й минуте нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро записал на себя третий гол «Вероны».
«Болонья» набрала 28 очков в 17 матчах и расположилась на седьмой строчке итальянской Серии А. «Верона» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков за 18 матчей.
- 31 декабря 2024
-
00:56
-
00:55
-
00:52
-
00:48
-
00:45
-
00:43
-
00:33
- 30 декабря 2024
-
23:59
-
23:54
-
23:21
-
23:07
-
22:47
-
22:45
-
22:09
-
22:03
-
21:59
-
21:35
-
21:32
-
21:16
-
20:48
-
20:40
-
20:35
-
20:16
-
20:05
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:25
-
19:18
-
19:02
-
18:56
-
18:35
-
18:31
-
18:30
-
18:12