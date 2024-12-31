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«Болонья» в меньшинстве проиграла «Вероне» в домашнем матче 18-го тура Серии А

«Болонья» в меньшинстве проиграла «Вероне» в домашнем матче 18-го тура Серии А
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Закончился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Верона». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия). Главным арбитром встречи выступил Джованни Айрольди. Матч завершился со счётом 2:3.

Италия — Серия А . 18-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 3
Верона
Верона
1:0 Домингес – 20'     1:1 Сарр – 38'     1:2 Тенгстедт – 45+2'     2:2 Домингес – 58'     2:3 Кастро – 88'    
Удаления: Побега – 51' / нет

Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий «Болоньи» Бенхамин Домингес с передачи Сантьяго Кастро. На 38-й минуте Амин Сарр сравнял счёт с передачи Каспера Тенгстедта, который в компенсированное к первому тайму время вывел «Верону» вперёд. Голевой передачей отметился Суат Сердар. На 51-й минуте Томмазо Побега получил прямую красную карточку и оставил «Болонью» в меньшинстве. На 58-й минуте Бенхамин Домингес оформил дубль и сравнял счёт. На 88-й минуте нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро записал на себя третий гол «Вероны».

«Болонья» набрала 28 очков в 17 матчах и расположилась на седьмой строчке итальянской Серии А. «Верона» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков за 18 матчей.

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