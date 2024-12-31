«Болонья» в меньшинстве проиграла «Вероне» в домашнем матче 18-го тура Серии А

Закончился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Верона». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия). Главным арбитром встречи выступил Джованни Айрольди. Матч завершился со счётом 2:3.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий «Болоньи» Бенхамин Домингес с передачи Сантьяго Кастро. На 38-й минуте Амин Сарр сравнял счёт с передачи Каспера Тенгстедта, который в компенсированное к первому тайму время вывел «Верону» вперёд. Голевой передачей отметился Суат Сердар. На 51-й минуте Томмазо Побега получил прямую красную карточку и оставил «Болонью» в меньшинстве. На 58-й минуте Бенхамин Домингес оформил дубль и сравнял счёт. На 88-й минуте нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро записал на себя третий гол «Вероны».

«Болонья» набрала 28 очков в 17 матчах и расположилась на седьмой строчке итальянской Серии А. «Верона» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков за 18 матчей.