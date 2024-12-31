Вчера, 30 декабря, прошли два матча 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 30 декабря:

«Комо» — «Лечче» — 2:0;

«Болонья» — «Верона» — 2:3.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Аталанта», набравшая 41 очко после 18 матчей. На второй строчке располагается «Наполи», также заработавший 41 очко. Третье место с 40 очками занимает миланский «Интер». В зоне вылета располагаются «Монца» (10), «Венеция» (13) и «Кальяри» (14).