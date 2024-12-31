«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» и поднялся на пятое место в турнирной таблице
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Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 4' 0:2 Жоэлинтон – 19'
Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 19-й минуте Жоэлинтон удвоил преимущество своей команды.
«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка за аналогичное количество встреч.
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