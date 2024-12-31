«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» и поднялся на пятое место в турнирной таблице

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 19-й минуте Жоэлинтон удвоил преимущество своей команды.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка за аналогичное количество встреч.