«Астон Вилла» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 19-го тура АПЛ

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Матч закончился со счётом 2:2.
Счёт в матче на 12-й минуте открыл нападающий «Брайтона» Симон Адингра с передачи Жоао Педро. На 36-й минуте Олли Уоткинс реализовал пенальти и сравнял счёт. На 47-й минуте Морган Роджерс вывел «Астон Виллу» вперёд с передачи Олли Уоткинса. На 82-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лампти сравнял счёт с передачи Жоао Педро.
По итогам матча в активе «Астон Виллы» стало 29 очков. Команда располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ после 19 матчей. «Брайтон» с 27 очками находится на 10-й строчке после аналогичного количества встреч.
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