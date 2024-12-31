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«Астон Вилла» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 19-го тура АПЛ

«Астон Вилла» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 19-го тура АПЛ
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Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Матч закончился со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Адингра – 12'     1:1 Уоткинс – 36'     2:1 Роджерс – 47'     2:2 Лэмпти – 81'    

Счёт в матче на 12-й минуте открыл нападающий «Брайтона» Симон Адингра с передачи Жоао Педро. На 36-й минуте Олли Уоткинс реализовал пенальти и сравнял счёт. На 47-й минуте Морган Роджерс вывел «Астон Виллу» вперёд с передачи Олли Уоткинса. На 82-й минуте защитник «Брайтона» Тарик Лампти сравнял счёт с передачи Жоао Педро.

По итогам матча в активе «Астон Виллы» стало 29 очков. Команда располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ после 19 матчей. «Брайтон» с 27 очками находится на 10-й строчке после аналогичного количества встреч.

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