Вчера, 30 декабря, прошли матчи 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 30 декабря:

«Ипсвич Таун» — «Челси» — 2:0;

«Астон Вилла» — «Брайтон» — 2:2;

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 41 очко после 18 матчей. На второй строчке располагается «Ноттингем Форест», заработавший 37 очков за 19 встреч. Третье место с 36 очками занимает лондонский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (6), «Лестер Сити» (14) и «Ипсвич Таун» (15).