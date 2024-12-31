Агент Ямаля посоветовал футболисту брать пример с Роналду

Жорже Мендеш, агент 17-летнего вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, посоветовал футболисту брать пример с португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Ямаль ещё очень молод, но впереди у него очень большое будущее и все условия, чтобы добиться успеха на самом высоком уровне и стать номером один. Я думаю, что Криштиану — это отличный пример для Ламина и всех молодых игроков благодаря всему, чего он достиг. Уровень, которого почти никто не достиг. Сегодня у него почти тысяча голов, он добился того, чего никто до него не смог. Гол — это главная цель любой команды. Ламин имеет хороший пример не только на поле, но и за его пределами, в том, как Криштиану управлял своей карьерой. Ему почти 40 лет, но он всё ещё продолжает соревноваться. Это очень хороший пример», — приводит слова Мендеша Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач. Его контактное соглашение с каталонским клубом рассчитано до 2026 года.