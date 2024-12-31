Аморим объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (0:2).

«Мы пропустили гол. В этот момент очень трудно отыграться. Мы пытались, но без нужного качества, у нас нет той базы, на которой строится наш стиль игры, чтобы справиться с такими моментами. Они — лучшая команда сегодня. Они контролировали игру. Всё, что они делали, было командной игрой. У нас же это было скорее на уровне индивидуальных действий игроков. Но они стараются», — приводит слова Аморима NBC Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка за аналогичное количество встреч.

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