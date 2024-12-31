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Тренер «Челси» Мареска отреагировал на поражение команды в матче с «Ипсвич Таун»

Тренер «Челси» Мареска отреагировал на поражение команды в матче с «Ипсвич Таун»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение лондонской команды в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Ипсвич Таун» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
2 : 0
Челси
Лондон
1:0 Делап – 12'     2:0 Хатчинсон – 53'    

«Странная игра. Мы создавали моменты и могли забить много голов, но соперники каждый раз спасались. Игроки могли лучше проявить себя во многих компонентах, включая игру в защите. Мы сделали четыре перестановки в составе по сравнению с прошлым матчем, потому что все заслуживают играть. Теперь, когда первая половина сезона позади, можно сказать, что никто не ожидал от нас таких результатов. Мы в хорошем положении, но во многом можем прибавить», – приводит слова Марески BBC.

«Ипсвич Таун» набрал 15 очков в 19 матчах и расположился на 18-й строчке английской Премьер-лиги. Лондонский «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч.

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