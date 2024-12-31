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Артём Дзюба опубликовал видео с подведением итогов 2024 года

Артём Дзюба опубликовал видео с подведением итогов 2024 года
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба в своём телеграм-канале опубликовал видео с подведением итогов уходящего года.

«Итоги года. Дальше — больше», — подписал публикацию Дзюба.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за тольяттинский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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