Арне Слот проиграл лишь раз в 51 матче за 2024 год

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, ранее возглавлявший роттердамский «Фейеноорд», провёл выдающийся год с точки зрения статистики.

Обе команды провели в 2024 году под руководством Слота 51 матч во всех турнирах, одержав 41 победу, девять раз сыграв вничью и потерпев лишь одно поражение. В 24 матчах в «Фейеноорде» в уходящем году Слот не проиграл ни разу — 18 побед и шесть ничьих. В 27 матчах в «Ливерпуле» результаты следующие: 23 победы, три ничьи, одно поражение.

46-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. В текущем сезоне «Ливерпуль» под руководством Арне Слота борется за четыре трофея, занимая на данный момент первые места в английской Премьер-лиге и в общем этапе Лиги чемпионов.

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Рекорды «Ливерпуля»: